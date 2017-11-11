دليل المناضل (بقلم روني جدعون)

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- روني جدعون -



1. أن يكون صاحب نظرة تفاؤلية إلى الحياة، يحبها ويريدها أفضل للجميع.

2. أن يكون ذا وعي اجتماعي وسياسي.

3. أن يكون طويل النفس ويخطط للمدى البعيد.

4. أن يناضل مدركا أن النضال ليس قائما على القوة والشجاعة فحسب ، بل أيضا على استعمال الفكر حتى يقرر متى الإقدام ومتى الإحجام.

5. أن يجد متعة في رفع التحديات والعيش الخطر بحيث يجسّد التزامه في نضالات متواصلة على مختلف الجبهات.

6. ان يناضل من اجل قضايا كبيرة هي التي ينبغي ان تبقى ماثلة وراء الصراعات اليومية فتعطيها بُعد المعنى.

7. أن يسعى إلى تجاوز العلم أو الاختصاص بالتثقف المتواصل في شتى حقول المعرفة لاكتساب ثقافة واسعة.

8. أن يضع نصب عينيه تثقيف نفسه سياسيا ويقبل على الصراعات الفكرية بشغف.

9. أن يكون في كل لحظة مستعدا للتعلم وتصويب أخطائه ومحاسبة نفسه بصرامة.

10. أن يعرف معنى الالتزام حتى النهاية ويدرك رهبة المسؤولية ونبل الواجب.

11. أن يكون صلبا في قناعاته وامينا لها بوجه المغريات والمخاطر .

12. أن يتوق إلى الخدمة العامة ويتمتع بروح طوعية ويكون مستنفرا لتلبية أي واجب .

13. أن يتطلب من نفسه اكثر مما يطلب من سواه.

14. أن يكون ذا حنكة ودهاء.

15. أن يكون ذا نَفَس صدامي وعدائية منضبطة من دون أن ينزلق إلى العدوانية .

16. أن يمتلك قوة إقناع في شخصيته منطقا وسلوكا ، وأن يأتي سلوكه الخاص والعام انعكاسا لأقواله وأفكاره وقيمه فيكون قدوة في السلوك قبل الكلام .

17. أن يكون عقلانيا، علميا، نقديا، منطقيا، واقعيا في تصوراته وحلوله ، وموضوعيا الى اقصى حد .

18. أن يكون ضمير شعبه فيحرّض ويوقظ في سبيل وطن أفضل.

19. أن "يعرف حجمه" فلا يتنطح لمراكز وادوار ليس أهلا لها إن من حيث خبرته أو حجم معرفته أو من حيث شخصيته .

20. أن يرفض إي إطلالة له تكون أقل من حقيقة قدراته.

21. أن يكون ذا انتماء حضاري إلى "التيار" فيتفاعل إيجابيا مع رفاقه ويعتبر أن ما يصيبهم يمسّه في الصميم .

22. ان ينمّي في نفسه احدى كبرى الفضائل : فضيلة "التفهم" واستيعاب الرفاق وتغليب روح الاخاء.

23. أن يتعالى عن الجراح ويتجاوز الأحقاد والأمور الشخصية لتسهيل العمل وخدمة القضية.

24. أن يكون حريصا على رفاق الدرب فلا يخاطر بأرواحهم لكل سبب ولا يستخدمهم لأغراض خاصة .

25. أن يرفض منطق " أنا" "وانتم" ويرى الأمور من زاوية "نحن".

26. أن ينبذ بقوة النزعات التافهة فيزهد في طلب الصدارة والوجاهة، رافضا ان يستمد أهميته من المراكز .

27. ان يربأ بنفسه القيام بامور لا تهدف في العمق الا إلى تضخيم "الأنا" وأن يترفع عن التدليل على نشاطاته لنيل أوسمة بهدف الترقي.

28. أن يكون حريصا على نجاح "التيار" كأنه المسؤول الأول وان لم يكن في مركز المسؤولية، وأن يقدّر العمل في الظل حق قدره فيكون مستعدا لمحو ذاته خدمة للقضية .

29. أن يأنف عرض العضلات والنشاطات الخالية من اي مضمون ونفع .

30. أن يرفض خلق مراكز نفوذ لابراز زعامته وان يأبى الاستزلام لأحد .

31. أن يسعى إلى استقطاب عناصر جديدة إلى "التيار" .

32. أن يدرك أن الأعمال الكبيرة هي نتيجة أعمال صغيرة متواصلة فيسعى في النشاطات الصغيرة والكبيرة إلى القيام"بالعمل الكامل"اي إنجازها على اكمل وجه .

31. أن يتمتع بروح الفكاهة.

32. أن يحافظ على مسافة نفسية مع الرفاق بحيث لا تؤدي روح الالفة إلى تقليل الاحترام في ما بينهم .

33. أن يكون ذا حس مدنيّ يستكمله بالعمل الاجتماعيّ وأن يكون ذا روح وطنية يستكملها بالشمول الانسانيّ.

34. أن يكون في كل إطلالة له نموذجا حيا لأفضل لبنانيّ وممثلا لوجه لبنان الحضاريّ.

35. ان يمثّل ارقى صورة للانسان .