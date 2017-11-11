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وفد من بلدة عرسال يزور منسقية بعلبك الهرمل في التيار الوطني الحر: الوحدة الوطنية خط أحمر

11
NOVEMBER
2017
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زار وفد من بلدة عرسال برئاسة الناشط السياسي الاعلامي عبدالرحمن عزالدين منسقية بعلبك الهرمل في التيار الوطني الحر بحضور منسق بعلبك الهرمل عمار انطون.

وضم الوفد نائبة رئيس بلدية عرسال والمختار محمد علولي والمختار كمال عزالدين والمختار عبدالحميد عزالدين والمختار بلال الحجيري، وعبدالله عزالدين من فعاليات البلدة
أكد المجتمعون على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وتحصينها عبر التواصل المستمر بين مختلف شرائح المجتمع اللبناني لتفويت الفرصة على كل من يريد اشعال الفتنة بين اللبنانيين ،
كما تم التأكيد على الوقوف خلف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يقود المرحلة بحكمة عالية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار

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