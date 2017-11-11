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الْيَوْمَ يمضي أسبوع على غياب رئيس الحكومة ...

11
NOVEMBER
2017
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الْيَوْمَ يمضي أسبوع على غياب رئيس الحكومة ...

 

واليوم تبدأ مهلة الأسبوع التي أعطاها رئيس الجمهورية للمعالجات السياسية والدبلوماسية، قبل لجوء لبنان الى المجتمع الدولي ومؤسسات القانونية، للمطالبة بتحرير رئيس الحكومة اللبنانية وضمان عودته مع عائلته، الى أهله وبيته ووطنه لبنان ...

 

اليوم مضى اسبوع على غياب الحريري . لم تحصل المواجهة بين اللبنانيين ولم تتوتر العلاقة بين المكونات ولم يتراجع لبنان الرسمي والشعبي عن خياراته في الوحدة الوطنية والاستقرار الامني والسلامة النقدية والمالية ولم يجر مراجعة في سياسته الخارجية ولا علاقاته الدولية . اليوم مضى اسبوع على غياب الحريري . تحولت عناوين الصحف وافتتاحيات الاخبار من استقالة الحريري الى انتظار عودته . كان يراد للبنان ان يعود الى مشاكله والامه فاصطدمت المحاولة بجدار بعبدا وحائط دار الفتوى وسور الوحدة الوطنية العظيم . كانت الشقيقة الكبرى مستاءة مما اسمته مسايرة فريق فتحولت القضية الى زعل لبناني كبير من ممارسات غير مسبوقة لم يعتدها من الشقيقة .

 

اليوم مضى اسبوع . من ظن ان مشكلة ستحصل في لبنان لم يصدق هذا الحجم من الالتفاف حول رئيس الجمهورية ربان السفينة ومنارة الامل على الجبل ميشال عون . منذ اللحظة الاولى اعطى هذا الرئيس مرة جديدة درسا في الكرامة وامثولة في الحكمة وعبرة الشجاعة ورباطة الجأش .

 

مضى اسبوع واليوم موقف مضاد : غموض وضع الحريري يجعل كل ما يصدر عنه لا يعكس الحقيقة ولا يعتد به . بيان بعبدا او بالاحرى اعلان بعبدا الواضح والمعبر . موقف الرئيس شدد على الركائز الثلاث : الوحدة , الامن والاستقرار النقدي .

 

اسبوع مضى وواشنطن ترفض تهديد استقلال لبنان واكرون يتصل بعون للغاية عينها والمجتمع الدولي يخرج من سباته وكذلك الشر يخرج من اوكاره ويتحضر لضربة ارهابية ضد شخصية نيابية مرموقة احبطتها الاجهزة الامنية اللبنانية واوقفت مشتبه بهم وتحقق معهم . على احدهم ان ينزل عن الشجرة والاكيد ليس لبنان

 

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