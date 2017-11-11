البطريرك يوحنا العاشر في دار الفتوى

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في إطار الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة الناجمة عن استقالة رئيس الحكومة، التقى البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق سماحةَ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.



ورافق غبطتَه في الزيارة المطران الياس عودة متروبوليت بيروت وتوابعها والأسقف كوستا كيال رئيس دير مار الياس شويا. ونوّه غبطته بالجهود المبذولة لدرء ارتدادات الأزمة وبالدور المناط بدار الفتوى وسائر المراجع الوطنية والدينية في الحفاظ على الوحدة الوطنية. وعرض الجانبان خلال اللقاء أهمية التركيز على بناء جسور التواصل بين مختلف أطياف البلد للخروج من الأزمة الراهنة وشددا على أهمية الخطاب الديني المعتدل في مد جسور الحوار بين سائر الأطياف والحفاظ على السلم الأهلي.