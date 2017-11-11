أول تعليق من السعودية على اختطاف مواطن لها في لبنان!

A + A -

أصدرت الخارجية السعودية، أول تعليق على واقعة اختطاف مواطن سعودي في العاصمة اللبنانية "بيروت".



ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، تصريحات على لسان، رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية، أسامة النقلي، قال فيها إن "السفارة في بيروت، غير راغبة الآن في اتهام أي جهة، باختطاف مواطنها".



وتابع قائلا "نحن على تواصل مع سفيران وموظفي السفارة في العاصمة اللبنانية، والسفارة على تواصل مع أعلى الجهات الحكومية في لبنان، للبحث عن المواطن المختطف".

"السفارة غير راغبة على الإطلاق في الكشف عن معلومات في الوقت الحالي أو اتهام جهة ما، لكن ما يهمها الآن هو الوصول إلى المختطف والاطمئنان عليه وأنه لم يتعرض لأذى أو مكروه".

وكانت تقارير سعودية ولبنانية قد أشارت إلى اختطاف مواطن سعودي في بيروت، وحاول الخاطفون تسييس القضية بربطها بأزمة استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، التي أعلن عنها أثناء زيارته للسعودية، الأسبوع الماضي.

وقال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق بأن بلاده لن تسمح باستغلال الأزمة السياسية للنيل من أمن سلامة المواطنيين السعوديين في لبنان.