المرابطون في البقاع ثمنوا دور الرئيس عون حول استقالة الرئيس الحريري‎

A + A -

في ظل ما يجري على الساحة اللبنانية فيما يتعلق باستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، عقد مجلس محافظة البقاع في حركة الناصريين المستقلين المرابطون اجتماعاً استئنائياً، وأُصدر البيان التالي:

ثمن مجلس محافظة البقاع في المرابطون الدور الذي قام به فخامة الرئيس العماد ميشال عون حول استقالة الرئيس الحريري والذي حمى لبنان بأدائه، مع اللقاءات التي حصلت في دار الفتوى الذي أدّى إجماعها إلى عدم تخريب لبنان.

ودعا المجلس البقاعيين الحفاظ على الوحدة الوطنية وأن نكون يداً واحداً من أقصى شمال لبنان إلى أقصى جنوبه، وخاصة في هذا الوقت الحرج لأننا بحاجة إليه جميعاً.