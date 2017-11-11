الرئيس عون تلقى اتصالا من الرئيس ماكرون: فرنسا تدعم سيادة لبنان واستقلاله ووحدته والاستقرار فيه

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اللواء ابراهيم يطلع رئيس الجمهورية على نتائج اتصالاته في عمان وباريس



تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وتداول معه في الاوضاع العامة والتطورات الاخيرة المتصلة باعلان الرئيس سعد الحريري استقالة حكومته من الخارج.



وشدد الرئيس ماكرون على التزام فرنسا دعم لبنان ووحدته وسيادته واستقلاله، والمساعدة في تثبيت الاستقرار السياسي والامني فيه.

واتفق الرئيسان عون وماكرون على استمرار التشاور في ما بينهما لمتابعة التطورات.



اللواء عباس ابراهيم

من جهة اخرى استقبل الرئيس عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي اطلعه على نتائج الاتصالات التي اجراها في عمان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفي باريس مع عدد من المسؤولين الفرنسيين.