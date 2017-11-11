المشنوق: - سلامة وأمن المقيمين والزائرين السعوديين من أولوياتنا

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أكد وزير الداخلية والبلديات في لبنان نهاد المشنوق في تصريح لصحيفة “الرياض”، أنه فور إعلامه بخبر خطف المواطن السعودي علي البشراوي في منطقة كسروان، أجرى اتصالات سريعة بمختلف الأجهزة الأمنية لمتابعة مصيره، مشيراً إلى أنّ سلامة وأمن المقيمين والزائرين هي أولوية للسلطات اللبنانية بكافة مؤسساتها وأجهزتها.

واعتبر المشنوق أنّ العبث بالأمن والاستقرار في لبنان خطّ أحمر ممنوع تجاوزه، والأجهزة الأمنية مستنفرة للحؤول دون أيّ محاولة استغلال للظرف السياسي الحالي من أيّ جهة ولأيّ سبب، لتعكير صفو الأمن وتعريض سلامة اللبنانيين والرعايا العرب والأجانب للخطر.فيما علمت الـ”الرياض” بأن سفارة السعودية لدى لبنان تتابع الواقعة مع الجهات الأمنية في لبنان.