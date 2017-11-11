لبنان واقع على محورين ونحن كتيار اخترنا ان نكون على المحور اللبناني - باسيل: - وضع لبنان متماسك وليس ممسوكاً

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أكد وزير الخارجية جبران باسيل أنّ وضع البلد متماسك وليس ممسوكاً".

وقال خلال عشاء هيئة الصيادلة في التيار الوطني الحر: "همنا اليوم السير على المسار الايجابي بالعودة الى حكومة فعالة تهتم بهموم كافة القطاعات".

وشدّد على أنّ "لبنان لا يريد سوى الخير لكل اللبنانيين وعلاقات طيبة مع كل الدول وخاصة العربية منها".



وقال: "لبنان واقع على محورين ونحن كتيار اخترنا ان نكون على المحور اللبناني".



وأشار إلى أنّ "رئيس الجمهورية اطلق اليوم (الجمعة) الحملة الديبلوماسية لاستعادة رئيس حكومتنا وعودته بقراره الحر وخياره الحر".



وأكد أنّ "لبنان الرسمي لم يقم يوما بمهاجمة اي دولة ولم يمس او يحتجز حرية انسان بل كان دائما واحة حرية للجميع".



وقال: "نجحنا بتغليب الارتباط الداخلي للوطن على كل الارتباطات الخارجية".



إليكم مقتطفات من كلمة الوزير باسيل:

لبنان الرسمي لم يقم يوما بمهاجمة أي دولة ولم يمس او يحتجز حرية انسان بل كان دائما واحة حرية للجميع

- نجحنا بتغليب الارتباط الداخلي للوطن على كل الارتباطات الخارجية

- رئيس الجمهورية اطلق اليوم الحملة الديبلوماسية لاستعادة رئيس حكومتنا وعودته بقراره الحر وخياره الحر

- لبنان واقع على محورين ونحن كتيار اخترنا ان نكون على المحور اللبناني

- لبنان لا يريد سوى الخير لكل اللبنانيين وعلاقات طيبة مع كل الدول وخاصة العربية منها

- همنا اليوم السير على المسار الايجابي بالعودة الى حكومة فعالة تهتم بهموم كافة القطاعات