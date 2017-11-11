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أسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 11-11-2017

11
NOVEMBER
2017
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الجمهورية

يردّد سفير دولة أوروبية أمام المسؤولين أنّ بلاده لن تتخلّى عن لبنان، وهي مستنفرة على أعلى المستويات لحلّ الأزمة الناتجة عن استقالة الحريري.

هدّدت شخصية سياسية في تكتّل نيابي فاعل بـ»كشفِ المستور» في قضية حسّاسة ماثلة، في حال لم تتّضِح الملابسات المحيطة بها.

حدّد مسؤول كبير 22 تشرين الثاني الجاري موعداً أساسياً لحسمِ مسار استحقاقٍ مقبل.


البناء

كواليس
قالت مصادر يمنية إن الكلام عن وجود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قيد الإقامة الجبرية في الرياض لم يكن يلق التعامل بالجدية اللازمة ويعتبر نوعاً من اللعب السياسي، لكن ما جرى مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري منح رواية تقييد حركة الرئيس اليمني درجة عالية من المصداقية، خصوصاً بعد بقائه شهوراً لا يغادر الرياض وعدم تلبيته لأكثر من دعوة خارجية لزيارة دول غربية وأكثر من مناشدة يمنية لزيارة عدن.

خفايا
بالرغم من تصاعد الحملة السعودية على لبنان والإجراءات التي اتخذتها بحق رئيس الحكومة ورئيس تيّار «المستقبل» سعد الحريري عبرت قيادات التيّار وجمهوره عن التضامن الكامل معه وتأكيدهم التمسك به رئيساً للحكومة والتيّار وهذا ما أظهرته وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي حفلت بصور للكثير من قيادات المستقبل وإعلامييه مع الحريري وتعليقات تؤكد وقوفهم إلى جانبه.

اللواء

غمز
يتجه تيّار حاكم لإجراء اتصالات سياسية، حزبية، بموازاة التحرّك الرسمي، لإحتواء الموقف على الأرض.

لغز
قوبل موقف نائب بقاعي باستغراب من قبل جهات حليفة، لجهة اعتراضه على مشاورات رئاسية.

همس
تولّت دولة كبرى إجراء اتصالات لمنع حدوث صدام عسكري، على خلفية الأزمة الحالية.

المستقبل

يقال
إنّ ديبلوماسيين عرباً يتحدّثون عن احتمال طرح ملف الأزمة اللبنانية في أعقاب استقالة الرئيس سعد الحريري على طاولة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين خلال اجتماعه مع الاتحاد الأوروبي بعد غد الإثنين.

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