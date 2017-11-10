خاص - حقيقة ما جرى في بلدية غدراس!

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أُصيب عامل سوري بطلق ناري خلال إنشائه خيمة أمام منزل العميد في أمن الدولة ساسين مرعب، وشقيقه رئيس بلدية غدراس اندريه مرعب وتمّ نقله إلى المستشفى، وفي معلومات خاصة لموقع "tayyar.org” عُلم انّ العامل السوري في حالة حرجة اثر إصابته برصاصة من كاتم صوت اخترقت صدره، فيما أطلقت رصاصة ثانية لم تصب الهدف، تمّ تحديد عيار الطلقة ونوع السلاح، وامن الدولة تحقق في القضية، امّا العامل فنُقل الى قسم الطوارىء في مستشفى KMC في غزير.

ترجح معلومات ال "tayyar.org” ان هناك خلافاً حصل بين رئيس البلدية وبعض الأهالي في المنطقة المحيطة ببلدة غدراس على خلفية الاستحصال على ترخيص بناء، ويذكر ان العميد يقطن في البناية نفسها مع شقيقه وعائلتيهما.