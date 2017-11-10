لقد تحوّل سعد الحريري باحتجازه إلى رمز وطنيّ جامع (بقلم جورج عبيد)

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بقلم جورج عبيد

علا رئيس الحكومة المحتجز سعد الحريري من موقعه المحسوس والمرئيّ والملموس، إلى رمز جامع لكلّ اللبنانيين بعد احتجازه القسريّ في السعوديّة. هذه حقيقة راسخة وثابتة، لا يسوغ لأحد إنكارها والعبور عنها والقفز فوقها أو تجاهلها، ولا يجوز بالتالي حصرها بحالة واحدة أو بيئة واحدة، أو إكساؤها حلّة واحدة. ميزة الحدث الذي نحن في صدده منذ أسبوع أنّه أعطى لكلّ البيئات السياسية أو المكوّنات السياسيّة أن يتراصوا ويتوحدّوا متخطّين كل الاصطفافات المتحكمة بالتفاصيل السياسية اللبنانيّة. قبل حدث احتجاز الرئيس سعد الحريري، ظهر سعد على الساحة اللبنانية وليد تسوية ميثاقية كاملة عبّرت عميقًا عن تلاقي الوجدانات الطائفيّة بمن يمثلون أكثريتها الساحقة، وقد نتج من تلاقي الوجدانات تلك، وبعيد انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتأليف الحكومة برئاسة سعد الحريري، انتعاش للحياة السياسيّة والاجتماعية والاقتصادية والسياحية، فأقر قانون للانتخابات بعد طول نقاش حوله، وعلى المستوى الاجتماعيّ والاقتصادي أقرت سلسلة الرتب والرواتب ومن ثمّ الموارنة وقد كان لبنان ومؤسسات الدولة فيه خاليًا منها، وبدأ الفكر الاقتصاديّ يميل نحو التحوّل الجذريّ من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، وتلك ميزة جوهريّة بداءتها كادت أن تنطلق مع إقرار قانون للنفط برعاية مباشرة من رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة.



بموازاة كلّ ذلك وبالإزاء مع تلك الإنجازات سطع إنجاز كبير يعنى بكينونة لبنان وديمومته، تلخّص بالقضاء على الإرهاب على الحدود الشرقية مع سوريا عبر ما سمي بفجر الجرود. وتمّ إلقاء القبض على علي الحجيري المتهم بقتل بيار بشعلاني وخالد زهرمان، وتمّ الحكم على أحمد الأسير بعد طول انتظار. يقال في هذا المجال، بأن السعودية لم تتوقّع أن تسير الأمور بهذا النحو الحاسم والسريع، وخشيت من الانقضاض عليها وعلى دورها في لبنان، وهو المطلّ الأخير لها على المشرق وفيه بعد احتراق أوراقها بالكامل في سوريا والعراق. كان ثامر السبهان يأتي إلى لبنان، ويقوم بتجييش وتحشيد وتحفيز القوى المحسوبة عل دولته ويطلق التصاريح النارية، من دون أن يقوم بزيارة رئيس الجمهوريّة. قضيّة السعوديّة مع حزب الله أنّ هذا الحزب الكبير قضى على دورها، وفي الوقت عينه، تماهى كثيرًا مع الرئيس سعد الحريري في مسألة فجر الجرود، بالإضافة إلى ذلك، أدرك سعد في حديث تلفزيونيّ منشور بأنّه لا يمكن لأي كان بأن يؤلّف الحكومة من دون حزب الله فيما ثامر السبهان يحرّض على حزب الله ويدعو القوى للضغط على الدولة من أجل سحب سلاحه من يده وسحبه هو من سوريا لأنّ وجوده في سوريا أدّى وبكلّ واقعيّة إلى المساندة في حماية الرئيس بشار الأسد وترسيخ وجوده.



تقول المعلومات في هذا الجوّ بأنّ ثامر السبهان وبقرار من وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، قرّر ومنذ ذلك الوقت رسم خريطة طريق تهدف إلى عرقلة مسيرة الحكم في لبنان وإحراج حزب الله بالضغط على مسألة سلاحه، لك تكن تلك المسألة مترفّرة إلاّ بزلزال يستهلك كلّ الحيثيات الواردة فيمنع من استكمال سطوعها ويوقف دورها ويؤدّي بالتالي إلى زعزعة الأرض والكيان وحشر الحزب في الزاوية والتهديد بحرب مذهبيّة. ويورد الرئيس السابق للجمهورية العماد إميل لحود بأنّ العدة كانت تجهز من أجل استعمال ورقة النازحين السوريين في هذا الخصوص ودفعهم لإحداث شغب طائفيّ ومذهبيّ، وهذا ليس وليد ساعته بل هو عمل ظهر منذ أكثر من ستة أشهر.

تقوم الخطة على النحو التالي: يدعى رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الرياض تحت حجة واهية بأن الملك يريد أن يراه. يذهب الرجل فيتم إخفاؤه، من بعد تلاوة بيان الاستقالة حيث يتهم إيران وحزب الله بالتدخل في لبنان والقيام بأعمال إرهابية. فيتحرّك الحزب بصورة مضادة في مقابل ذلك تتحرّك قوافل النازحين في المناطق ويحدث الشغب، ويتم دفع أموال لإسرائيل لتقوم بعملية عسكرية في الجنوب، وهكذا يخرج الحزب من سوريا.

لقد سها عن بال المخططين بأنّ خريطتهم ظهرت نافرة وفاضحة للغاية. ذلك أن النصّ الذي دفع لسعد لكي يقرأه واضح من خلال تعابيره ومفرداته وفي متنه أن لا علاقة لسعد به، سيّما أنّ سعدًا وفي مقابلة تلفزيونية قال بأنّه لا يمكن لأحد أن يؤلّف حكومة بلا حزب الله وقد كان يرد على ثامر السبهان وسواه، وهو مؤمن بأن أية تسوية لا في لبنان أن ترسخ بلا حزب الله وحركة أمل كممثلين للوجدان الشيعي بأكثريته المطلقة. فهل من الممكن أن يتناقض الرجل مع نفسه ومع قناعته السياسيّة الواقعيّة؟ بعد البيان وضع الرجل في الإقامة الجبرية أي في الحجز، وبدلاً من اتجاه الأرض اللبنانية نحو الاضطراب والاحتراب، اتجهت إلى مزيد من التضامن المسيحيّ-الإسلاميّ مع الحريري، وهذا يعود إلى رئيس للجمهورية عظيم وحكيم، واجه الفتنة بالفطنة، فانتصرت الحكمة على جهالة الجاهلين لالخصوصية اللبنانية، يسانده في ذلك رئيس مجلس النواب نبيه برّي وأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس الحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط. فالخصوصية اللبنانية على الرغم من معطوبيّتها بقيت صلبة لأنها ميثاقية وتوافقيّتة، وقد اعتاد اللبنانيون أن تنتهي الأزمات الداخلية على صيغ توافقية وكانت المملكة تساند تلك الصيغة خلال ولايات خالد وفهد وعبدالله.

بفعل ذلك تحوّل سعد الحريري من رئيس للحكومة إلى رمز وطنيّ كبير حشد حوله الجميع، والجدير ذكره بأن من اختلفوا معه في الخطوط السياسية العريضة والاستراتيجيّة متضامنون معه بكبر نفس وحرص عليه ومحبة له، ولأنه رامز للكرامة الوطنيّة كرئيس للحكومة. ولقد تبيّن أيضًا عبر التواصل الاجتماعيّ بأن عددًا كبيرًا من مؤيدي الحكم في سوريا وبخاصة الرئيس السوري بشار الأسد متعاطفون مع وضعه الحالي وينادون بإطلاق صراحه واحترامه كرئيس لحكومة لبنان.



يدل كلّ ذلك إلى أن المملكة العربيّة السعوديّة تتصرّف بعشوائية بدوية دون مراعاة لدقة الأمور ولخصائصها. وهي تسعى في الوقت عينه إلى إبطال التاريخ القديم تاريخ السديريين المؤسسين للمملكة، الذين ارتبطوا مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعلاقة عميقة فيها الكثير من الوفاء المتبادل، فجاء اغتياله انقلابًا حقيقيًّا في طبيعة المملكة حاول الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز امتصاصه، وقد قام بمبادرة تجاه سوريا أدت إلى لقاء سعد الحريري بالرئيس بشار الأسد ليقين العاهل السعوديّ الراحل آنذاك بأن قاتل الحريري ليس بشار الأسد. بعد ذلك سمع اللبنانيون كما العرب بأن شركة سعودي اوجيه بدأت بالإفلاس وقد أفلست فلماذا؟ ويخشى بعضهم أن تكون تلك "اللماذا" محشوّة بألغام التغييرات الجذرية في المملكة أي أنها غير شخصيّة مرتبطة بالرئيس سعد الحريري بل ترتبط بجيل جديد من الأمراء يرى بأن بلوغه نحو الحكم يحتاج لمجموعة إعصارات متراكمة ومتفجرة.



هذه الذورة في التصرّف السعوديّ ما لبثت أن تجوّفت على الصعيد اللبنانيّ. من المؤسف أن يبدو المشهد في ذروته تلك فاقعًا بتعدّيه على كرامة كل اللبنانيين بلا تفرقة بين مسيحي ومسلم. وقد أتى كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق معبّرًا للغاية وكاشفًا لما خلف السطور، يكمله بيان المستقبل الذي وضع نفسه خلف الرئيس رفيق الحريري ودعا إلى عودته. لقد بات الجميع على يقين بأنّ الحريري قيد الإقامة الجبريّة. وفي هذه الإقامة حاولوا اغتياله سياسيًّا اجتماعيًّا وإنسانيًّا بهتك كرامته كإنسان ومواطن وكنائب يملك حصانته ورئيس للحكومة يملك حصانة أخرى. لكن سعدًا وإن كان موجودًا في الإقامة فقد صار رمزًا للحق، وهذا الرمز مسنود على جبل صلب إسمه الرئيس ميشال عون وعلى رئيس المجلس النيابيّ ورمز الاعتدال في العالم العربيّ كما نعته الصديق الحبيب إيلي الفرزلي نائب رئيس المجلس النيابيّ سابقًا، وعلى سيّد المقاومة حسن نصرالله وقد كان على خلاف معه، وعلى وليد جنبلاط رئيس الحزي التقدميّ الاشتراكيّ. حجز سعد الحريري وحّد اللبنانيين في هذه القضية، حسبهم أنهم يعملون بفكر واحد ورؤية واحدة لإطلاق الرئيس سعد الحريري وهي القضية المحورية والمركزيّة والجوهريّة في هذا الفصل من الأزمة، عبر عنهما النَّسر المحلّق في سماء لبنان إيلي الفرزلي في برنامج كلام الناس مع مارسيل غانم حين قال موجّهًا كلامه للسعوديين: " نحن اصحاب كرامة وإياكم أن تعتدوا على كرامتنا". ولم يخرج من الوحدة المبنية على الكرامة الوطنيّة سوى ابن الهلاك.

سعد الحريري رمز وسيعود لنكمل مسيرة بناء لبنان الحقّ والعزّة والكرامة والدولة والإنسان بقيادة الجبل والذي يعني اسمه من مثل الله، فخامة الرئيس ميشال عون حفظه الله لسنين عديدة.