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كل المطلوب أمر البسيط: الحرية لسعد الحريري ... الحرية للبنان ...

10
NOVEMBER
2017
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بعدما ربح نفسه، ها هو لبنان، كل لبنان، وقد بدأ يربح معركته مع العالم الصديق الديمقراطي والمتحضر ...


أما عنوان المعركة، فواضح بسيط: أن كرامة رئيس حكومة لبنان من كرامة كل لبنان ... وأن حفظ كرامتنا جميعاً، يقتضي عودته مع عائلته إلى أهله وبيته ووطنه ...معركة الذات الأولى، ربحها لبنان عبر وحدة اللبنانيين ... كأنها تماماً نبوءة ميشال عون لسعد الحريري، قبل عشرة أعوام كاملة في الرابية ... يوم قال له: إذا اتفقنا، نصبح بشارة الخوري ورياض الصلح ... لكن الأقدار شاءت أن تتحقق النبوءة بشكل أوسع ... إذ باتت الوحدة الميثاقية تضمهما... ومعهما سماحة مفتي الجمهورية ودار الفتوى كلهاوآل الحريري الكرام كلهم، وتيار المستقبل، وكل ما يمثل هؤلاء ... وإلى جانبهم حسن نصرالله ونبيه بري ووليد جنبلاط وكل لبناني حر شريف ...ولذلك، بدأ العالم يلاقي اللبنانيين، مؤيداً لمواقفهم، وداعماً لمطالبهم ...رئيس الجمهورية، عرض اليوم أمام سفراء مجموعة الخمسة زائد خمسة، كل الوقائع والمعطيات التفصيلية والأدلة المادية التي يملكها، حول الوضع غير الطبيعي لرئيس الحكومة ... منذ الاتصال الهاتفي اليتيم بينهما يوم السبت الأسود، ... وحتى اللحظة ...ولأن الوقائع دامغة، ظهر التأييد الجامع لموقف الرئيس ... وهو تأييد بدأ يظهر دولياً وجلياً: وزير خارجية واشنطن مؤيد ... وزارة الخارجية الفرنسية مؤيدة ... موسكو وأوروبا والقاهرة ... داعمة أكثر ...


كل المطلوب أمر البسيط: الحرية لسعد الحريري ... الحرية للبنان ...


وهو ما يطالب به تحرك شعبي سلمي غداً ... مَن وأين؟ التفاصيل بعد ضمن النشرة المسائية

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