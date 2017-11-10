الرئيس عون واصل لقاءاته مع السفراء العرب‎

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واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقاءاته مع سفراء الدول العربية المعتمدين في لبنان والتي كان بدأها قبل ظهر اليوم، لابلاغهم الموقف اللبناني من التطورات التي شهدتها الساحة اللبنانية في الآونة الاخيرة والتي اعقبت تقديم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري استقالته من الخارج، فاستقبل في قصر بعبدا بعد الظهر على التوالي، سفراء: العراق علي العامري، وسلطنة عمان بدر بن محمد المنزري، وفلسطين اشرف دبور، والجزائر احمد بوريان، وتونس كريم بودالي، والمغرب امحمد كرين، واليمن عبد الله عبد الكريم الدعيس، والسودان علي صادق علي.



وقد ابدى السفراء حرص بلادهم على الاستقرار والامن في لبنان، وابدوا تقديرهم للجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية من اجل الخروج من الازمة السياسية التي يشهدها البلد حالياً.