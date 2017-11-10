البطريرك يوحنا العاشر في اتصال مع رئيس الجمهورية: لصون استقرار لبنان والتأكيد على الوحدة الوطنية

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باشر غبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق وفور عودته من المكسيك سلسلة من الاتصالات ابتدأها مع فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون وذلك بشأن الأزمة الحكومية في لبنان. وشدد غبطته أثناء الاتصال المطول مع فخامة الرئيس على ضرورة تضافر الجهود والوقوف صفاً واحداً للحفاظ على الوحدة الوطنية. وأعرب البطريرك عن ثقته بفخامته وحكمته في التعامل مع الأزمة الراهنة واحتوائها. وشدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والتي تشكل ضمانةً للاستقرار وعلى العيش المشترك الدعامة التي تقوم عليها الصيغة الميثاقية في لبنان.