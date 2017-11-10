وفد من التيار الوطني الحر برئاسة الخطيب زار مراد

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زار وزير البيئة طارق الخطيب على رأس وفد من التيار الوطني الحر ضمّ عضو المكتب السياسي خليل حمادة ورئيسة لجنة العمل الوطني غادة عساف الوزير السابق عبد الرحيم مراد في منزله في بيروت وتمّ التداول في آخر المستجدات السياسية.

وبعد اللقاء قال الوزير الخطيب " بحثنا في موضوع الساعة الذي شكّل مفاجأة للجميع وهو ما أعلن على لسان دولة الرئيس سعد الحريري من الخارج ,وبحثنا مع معالي الوزير مراد وهو الخبير والمناضل الوطني في ظروف ودوافع ما حصل.وكانت الآراء متفقة على ضرورة مجابهة ما حصل من خلال تعزيز الوحدة الوطنية وتضافر كل الجهود من كل القوى والمشارب السياسية من اجل حماية الوحدة الوطنية والالتفاف حول موقف فخامة رئيس الجمهورية الذي شكّل ومازال ضمانة للوحدة الوطنية".

وقد تبنّى الوزير مراد موقف وزير البيئة وقال " نثمّن الدور الذي يقومون به لتسوية الاوضاع على الساحة اللبنانية, وإن الكلام الذي تفضّل به معالي الوزير يمثّل وجهة نظرنا ونأمل أن نصل بفضل تحرك فخامة الرئيس الى برّ الامان".