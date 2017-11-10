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أيّ رسالة يوجّهها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى العالم؟ (د. علا بطرس)

10
NOVEMBER
2017
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د. علا بطرس -
 
"من لبنان الى العالم" هي العبارة التي يحملها تمثال "المغترب اللبناني" من قلب بيروت، وهي الطاقة التي يزخر بها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عبر إعطاء المنتشرين اللبنانيين حقّهم في استعادة جنسيتهم وفي التصويت الذي سيُمكّنهم من المشاركة في الإنتخابات النيابية لعام 2018، فيُربط لبنان المغترب بلبنان المقيم وفق آليات جدّية تُعمّق روح الإنتماء الى الوطن الأم وتجعل منهم أغصان أرز ممتدّة لهوية لبنان الحرّة والديمقراطية المتجذّرة في المشرق منذ الآف السنين. وبهذا المعنى يكون الإنتشار اللبناني قيمة ثقافية للعالم لأن لبنان الرسالة قد انتشر ... بالإنفتاح والسّلام!
وليس صدفة أن يكون شعار وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية "حدودنا العالم" إلا لما يُشكّله المنتشرون اللبنانيون من قوة ومكانة وحضور قلّما عُرفت به دياسبورا عبر التاريخ.
 
فقصص نجاح المنتشرين لا تتوقف ولا تنتهي عند حدّ فضلاً عن القدرة على التّكيف مع سائر أنماط المجتمعات والثقافات والمناخات والحضارات ... فيأخذ المنتشر ما توفّره أرض الأحلام الجديدة من إمكانيات للتّرقي دون أن يتكدّر للفرصة التي حصل عليها من موطنه الجديد، ولا يُشكّل اندماجه ابتعاداً عن أرض الأجداد باستحضار حلم العودة الدائم، وحنين الى بيوت الحجر والقرميد و"نخوة" أهل الضيعة والمونة و"الميزا" التي يردّدها عن ظهر قلب مع لكنته اللبنانية "المكسّرة". ومع مؤتمر "الطاقة الإغترابية" السنوي حكايات من التأثر تتكرّر.
 
يكفي أن يرى أيّ مغترب منزل أجداده وما تبقى منه من الحجارة المرصوفة ليشعر أنّ "حبل الصرّة" لم ينقطع رغم تعاقب الأجيال.  ولا شكّ، إن هذا التّعلق العاطفي بين جناحي لبنان ليس كافياً لوحده، بعدما غابت الدولة عن موجباتها الدستورية والقانونية تجاه المنتشرين منذ نشأتها. وقد دأب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى إيلاء الأهمية القصوى بالطاقة الإغترابية حيث بدأ بزيارات مكوكية ومؤتمرات دورية فضلاً عن تفعيل البعثات اللبنانية في الخارج وإقرار التعيينات الديبلوماسية... كل ذلك لتحفيز المنتشرين على استعادة جنسيتهم ومشاركتهم في القرار الوطني  في الإنتخابات النيابية المقبلة في حملة واسعة بهاشتاغ #صوتك_واصل، وفق التسجيل الإلكتروني أو الحضور الشخصي الى أقرب بعثة في مهلة أقصاها 20 تشرين الثاني.
     
وعليه، إن لبنان القوي بوحدته الوطنية في الداخل، قوي أيضاً بطاقاته الإغترابية في الخارج. وقد جسّد التيار الوطني الحرّ نموذجاً رائداً في تدعيم الوحدة الوطنية بنسج التفاهمات السياسية المتعددة، وها هو يُحقّق رئيسه الوزير جبران باسيل في مهامه الوطنية البند الثامن من أهدافه في ما يختصّ ب"تمكين اللبنانيين المنتشرين في العالم، من ممارسة حقوقهم السياسية في لبنان، انطلاقاً من أماكن وجودهم، وشدّ أواصر ارتباطهم بالوطن وفيما بينهم"، وبذلك يكون وزير الخارجية أهدى نصراً لكلّ منتشر لبناني بأنّ حقّه مصان وما عليه إلا المشاركة!  
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