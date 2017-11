بالصور - الكاتب الكبير "باولا كويلو" يثير القلق بتغريدة عن لبنان والسعودية ثم.. يتراجع!

A + A -

نشر الكاتب الكبير باولا كويلو تغريدة جاء فيها:

لدي احساس أن صراع كبير يمكن أن يحدث بين لبنان والسعودية في الايام المقبلة.

"I have this strange sensation that a major conflict between KSA and Lebanon may happen in the next days. "

ليعود ويتراجع معدلاً تغريدته بالتالي:

"لدي احساس أن صراع كبير يمكن أن يحدث بين لبنان والسعودية في الايام المقبلة.. أرجوكم اقرأوا هذه التغريدة بطريقة نزع فتيل صراع ما قد يحصل. بالمناسبة لا أملك أي معلومات شخصية وأتمنى بصدق أن أكون مخطئ."

"I have this strange sensation that a major conflict between KSA and Lebanon may happen in the next days.

Please read this tweet as a way to defuse it by exposing what may happen.BTW I don’t have any inside information and I sincerely hope I am wrong"