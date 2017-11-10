أزمات الشرق تتسارع والسيناريو المقبل قد يطال لبنان (د. جورج حرب)

A + A -

د. جورج حرب -

مرّت أيام على استقالة الرئيس سعد الحريري ولا تزال الصدمة تلف الوسط السياسي في لبنان دون الوصول إلى قرار واضح، يبدأ بمواجهة الموجة السياسية المريبة التي هزت الإستقرار الذي نعِم به لبنان منذ التسوية الرئاسية التي أتت بالعماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية .

إن استقالة الحريري لم تأتِ من عدم، بل سبقتها إشارات سياسية واضحة من أكثر من طرف محلي وإقليمي، دلّت كلها على أمرٍ ما يختص بلبنان، تعمل المملكة العربية السعودية على تحضيره. أوّل الغيث أتى منذ شهر مع مواقف ناريّة للوزير السعودي السّبهان الذي توعّد عبر عدّة تغريدات المقاومة في لبنان، وموضحًا أنه إنما يتكلم باسم المملكة العربية السعودية وليس باسمه الخاص، داعيًا مختلف الأفرقاء السياسيين في لبنان إلى الإنضواء في حرب السعودية المرتقبة ضد حزب الله.

ثاني إشارات السعودية أتت عبر الدعوة التي وُجّهت للدكتور سمير جعجع لزيارتها، وما رافقها من تكتّم شديد، كما لم يرشح عنها إلا تصريح واحد طاول الحكومة وإنتاجيتها ملمحًا إلى نيّة القوات الخروج منها في الوقت المناسب.

ثالث تلك الإشارات تمثلت بالدعوة التي تلقاها النائب سامي جميّل لزيارة السعودية، والتي لفها أيضا الكتمان، إنما إشارة واحدة خرج بها هذا الأخير واصفًا الحكومة بالمنتهية الصلاحيّة بعد انتهاء الصفقة التي دعت أصلاً إلى تأليفها.

رابع تلك الإشارات وأهمّها كانت دعوة البطريرك الماروني إلى زيارة السعودية والتي استتبعتها مواقف له تناولت فيها سلاح حزب الله والوضع الحكومي والتعيينات الإدارية وغيرها من النقاط التي اعتبرها البعض مفاجئة في التوقيت وفي المناسبة.

بعد هذه النقاط، أتت استقالة الرئيس الحريري لتضع المخطط السعودي قيد التنفيذ، والذي بدأ بتحضير الأجواء المناسبة لفرط عقد الإئتلاف الحكومي القائم في لبنان، تحضيراً لسيناريو باتت أسهمه مرتفعة، متمثلاً بالضغط على حزب الله، استكمالا للمعركة التي كانت ولا تزال قائمة في سوريا بين أدوات الولايات المتحدة والسعودية من جهة،والجيش السوري وحلفائه من جهة ثانية.

ماذا حاول السعودي أن يفعل عبر تلك الإشارات الأربع ؟

هو يحاول عزل رئيس الجمهورية سياسيًا، بتظهير مواقف كتائبية وقواتية ومن ثم للبطريركية المارونية، توحي أنها خارج نطاق التسوية الرئاسية الداعمة لحزب الله، ومن ثم فرط عقد الحكومة للإيحاء ان لا دولة في لبنان، بل ميليشيا لحزب الله تسيطر على الواقع السياسي مما يستدعي ضربه من خلال سيناريوهات كانت قد أعدّت سلفًا، كما واستباقًا لانتخابات نيابية مقبلة من شانها أن تضع أكثرية نيابية إصلاحية بيد رئيس الجمهورية ممّا قد يساعده على بناء الدولة القوية التي لا تناسب كثرا من دول المنطقة والجوار وفي طليعتهم إسرائيل.

ماذا عن النفط وعقود الغاز ؟

إنه سبب إضافي وأساسي، إذ أن إسرائيل التي باشرت باستخراج الغاز من البحر ضمن آبار متداخلة مع آبارنا، لا يناسبها ما يحصل في عقود النفط والغاز والتي كانت الحكومة مزمعة على توقيعها مع الشركات التي رست عليها المناقصة خلال الجلسة المقبلة.

لا شك أن هذه النقاط تضع أمامنا الدليل أن ما يحصل مع الحريري ومن خلاله مع كل لبنان هو مصلحة أميريكية – إسرائيلية – سعودية، أضف إلى ذلك أن أبرز أهداف الحرب السورية، رأس حزب الله وأمن إسرائيل، ولما فشلت أدواتهم بتنفيذ ما رُسم، وتفشي الفكر الإرهابي في المجتماعت الغربية، وانفضاح أمر طابخي الفكر الوهابي، فضلت الولايات المتحدة ضرب ما صنعته، لينتقل الصراع من حروب الأدوات إلى الحروب المباشرة بين الجيوش النظامية وعلى رأسها إيران والسعودية، ومن هنا يمكننا أن نفهم البعد العسكري للصاروخ البالستي الذي أُطلق من اليمن لتصيب شظاياه مطار الملك خالد في الرياض، في رسالة إيرانية عسكرية واضحة لكبح جموح القيادة السعودية وثنيها عن تنفيذ ما تخطط له.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة الإعلامية التي خاضتها الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية من إعادة التركيز على العملية التي طاولت المارينز في بيروت في ثمانينات القرن الماضي واستقبال الرئيس ترامب لأهالي الضحايا في البيت الأبيض، كما والتصريح في أكثر من مناسبة بمعاقبة حزب الله، وضرب أذرع التمدد الإيراني في الشرق، إنما تدل على روزنامة موحدة يعمل الأميريكيون على توزيع أدوارها على السعوديين كما على باقي الحلفاء بانتظار التوقيت المناسب للتنفيذ، يقابل كل ذلك صمت روسي مريب، من الصعب ان نتوقع تبدّله طالما أن ما يحدث لا يطاول مصالحه البترولية والغازية الحيوية أو حتى الأمنية، المتمثلة بالساحل السوري.

ممّا لا شك فيه أن الأيام القليلة القادمة سوف تحمل تجليات جديدة للصراع الشرق أوسطي، بأدوات جديدة أكثر وضوحًا وفتكًا، ليكتشف العرب ان ما رأوه حتى الان من معارك "ربيعهم" العربي، لم يكن إلا مقدمة لمخطط رُسم منذ زمن، وستحاول الدول المعنية تطبيقه بشتى الطرق المناسبة، دون الإلتزام بجدول زمني واضح، لأن زمن الأزمات الذي يُعتبر منهكًا للمجتمعات المتقاتلة، قد لا يكون إلا وقتًا ذهبيًا منتجًا بالنسبة للدول المخططة والتي يمكن لها أن تنتظر طويلا نضوج ما زرعت، طالما أن الحروب التي ستقع بعيدة عن شعوبها وعن أراضيها.