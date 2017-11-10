كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة صباحا، يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى قليل الغيوم.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

- الطقس غدا غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة صباحا، يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى قليل الغيوم.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

- الحرارة على الساحل من 14 الى 25 درجة، فوق الجبال من 9 الى 18 درجة، في الأرز من 5 الى 13 درجة، في الداخل من 10 الى 24 درجة.

- الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها، بين 10 الى 30 كلم/س.

- الانقشاع جيد، يسوء على المرتفعات ليلا بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 70%

- حال البحر: معتدل ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 24 درجة.

- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06:05 ساعة غروب الشمس: 38:16