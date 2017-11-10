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الجبير: لن نسمح للبنان بأن يكون قاعدة للهجمات ضد السعودية

10
NOVEMBER
2017
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أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده "لا يمكن أن تسمح بان يكون لبنان قاعدة للهجمات التي تحدث في السعودية"، مشيرا إلى أن "ما آلت إليه الأوضاع في لبنان هو نتيجة أنشطة حزب الله الإرهابية"، بحسب تعبيره.
 
وتابع الجبير في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الأميركية: "نحث اللبنانيين والحكومة اللبنانية خاصة لاتخاذ اجراءات حازمة وصارمة ضد حزب الله"، مضيفاً: "تريد الولايات المتحدة تقليص نفوذ حزب الله في لبنان كذلك نحن".
 
وقد علق  الجبير على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي قال في وقت سابق رداً على سؤال حول إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران وحزب الله، إنه يعارض الحرب ملقيا الضوء على أن أمن الخليج يعتبر خطا أحمرا بالنسبة لمصر، بالقول: "أعتقد أن ذلك يتماشى مع ما يفكر به الجميع في المنطقة، نقول إن علينا أن نجد طرقا للحد من نفوذ حزب الله وأضراره وعلينا أن نجد سبلا للضغط على أنشطة حزب الله الإرهابية ومشاركته في شؤون بلدان أخرى بناء على طلب إيران، وليس هناك تناقض في المواقف."
 
ورأى الجبير ان "حزب الله اختطف الدولة اللبنانية ووضع الحواجز أمام كل مبادرة لرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري"، على حد تعبيره، واضاف انه "وفوق كل هذا تصر على الاحتفاظ بالسلاح، ما يتعارض مع احترام سيادة المؤسسات الرسمية."
 
واعتبر الجبير في معرض هجومه على حزب الله، ان الحزب "أداة إيرانية للسيطرة على لبنان وأداة للتدخل في سوريا وحماس والحوثيين، ومحاولة زعزعة الأمن في الخليج من خلال تهريب السلاح إلى البحرين."
 
وفي سياق آخر دعا الجبير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى "التعامل بشكل فعال مع إيران من خلال ضبط الاتفاق النووي، وتحميل إيران مسؤولية دعم الإرهاب وتطوير البرامج الصاروخية البالستية."
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