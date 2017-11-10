خاص - هل ما زلنا نسأل يومياً عماّ يخبئه هؤلاء الأوغاد؟

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كبريال مراد -

قبل سبع سنوات، وخلال زيارة للولايات المتحدة الأميركية، كان لي الحظ بأن التقي في احدى قاعات وزارة الخارجية الأميركية، بوب وودوورد، الصحافي الذي فجّر فضيحة "ووتر غايت" وادى الى استقالة الرئيس الأميركي الجمهوري ريشارد نيكسون على أثر التجسس على مقر الحزب الديموقراطي.

تذكّرت ودوورد وأنا أتابع، في الأيام الماضية، الأخبار والبرامج الحوارية على أثر الاستقالة التلفزيونية لرئيس الحكومة سعد الحريري، والتي جنحت في الكثير منها باتجاه الاثارة والتشويق والسعي وراء السجالات، أكثر من السعي الى بلورة صورة واضحة عمّا يجري او سيجري.

يقول ودوورد إن الديموقراطية تموت في الظلام. لذا، على الاعلامي أن يطرح دائماً الاسئلة في شأن الأسرار التي يحاول بعض من في الحكم اخفاءها. قد ينجح حيناً، وقد يفشل احياناً، ولكن الأهم ان تبقى لديه العزيمة على متابعة ما هو مستور، والذي غالباً ما يخفي فضيحة. من هنا، يرى ودوورد أن على كل صحافي او اعلامي، وقبل ان ينهض من فراشه، ان يسأل نفسه "ما الذي يخبئه هؤلاء الأوغاد اليوم؟".

نجح ودوورد في كشف الحقيقة، فاسقط الرئيس القوي عن عرشه، في جولة من جولات الصراع التاريخي بين من يريدون السيطرة على الخبر ومن يريدون تحريره من كل القيود.

في أحيان كثيرة، يبدو الاعلام اللبناني، وأنا جزء منه، من غير المعصومين عن الأخطاء، في حاجة الى جرس انذار دائم. ففي كل زمان ومكان، هناك اوغاد يخبئون شيئاً، والأهم ان يبقى هناك من يستيقظ في كل صباح، ليسأل عما يخبئون، فيعلموا انهم سينكشفون.