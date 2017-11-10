ما هي الملفات التي نقلتها طائرة الحريري الخاصة من بيت الوسط؟

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لم يُكشف بعد لغز الطائرة الخاصة للرئيس سعد الحريري التي حطت في مطار بيروت فجر أمس قادمة من الرياض بعدما تجاوزت الحظر السعودي المفروض على تحليق الطائرات الخاصة.

وفي ظل تكتم شديد حيال هوية من كان على متنها او سبب قدومها، علمت "الجديد" من مصادر مطّلعة أنه فور وصول الطائرة الخاصة ليل أمس أطفئت أضواء المدرج كلّها، ربما حرصاً على عدم كشف هوية من كان على متنها، بعدما كان موكباً قد انطلق من بيت الوسط حاملاً معه صناديق وملفات أوصلها الى الطائرة التي عادت وغادرت.

وذكرت المصادر أن أحد مرافقي الرئيس سعد الحريري الذي قدم من بيت الوسط اوصل كاميرات ومستندات و"dvr" عليه التسجيلات المصورة لبيت الوسط ومحيطه.