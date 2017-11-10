أسرار الصحف ليوم الجمعة 10 تشرين الثاني 2017

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الجمهورية

أمور

كشف مصدر دبلوماسي أن الأسبوع المقبل سيوضح أموراً كثيرة.

إتصال

تساءل أكثر من سياسي عن عدم إجراء مرجع كبير إتصالاً بقيادة خارجية لإستيضاح حقيقة ما يحدث وعدم إبقاء التكهنات والشائعات في الإعلام والشارع.



تناغم

لاحظت أوساط سياسية أن تناغماً حصل بين مرجع كبير ومرجع روحي حول موضوع حسّاس يتعلّق بدولة إقليمية.

البناء

خفايا

قيادي في «تيّار المستقبل» ذكر أمام زوّاره أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري لن يعود إلى السراي الكبيرة مجدّدا نظراً لرفض السعودية ذلك بالمطلق، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ الرئاسة الثالثة ستبقى لـ «تيّار المستقبل» كونه شريكاً في التسوية التي أُبرمت مع الحريري سابقاً، ولأنّ المستجدات السياسية الراهنة تستدعي ذلك لحفظ التوازن السياسي القائم، ملمّحاً إلى إمكان ترشحه للمنصب المذكور.

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إنّ زيارة الرئيس الفرنسي إلى السعودية لبحث وضع رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري تؤكد وجوده رغماً عنه، وأنّ قرار الاستقالة لم يكن وهو بكامل الحرية، وأنّ عودته إلى لبنان ليست بيده، وأنّ الضمانات التي قدّمها الرئيس الفرنسي لالتزام الحريري بالضوابط السعودية بعد عودته إلى بيروت غير كافية، ما استدعى توجّهه شخصياً إلى الرياض لعقد تفاهم تفصيلي يسبق عودة الحريري إلى بيروت...



اللواء

همس

بدأ مناخ سياسي يتلبد في مقر رسمي، في ضوء معلومات، كانت تتسرب، من مصادر ثقة، حول تطوّر كبير..

لغز

اتفق حليفان تاريخيان على التمسك بالحكومة الحالية، حتى ولو كانت في دائرة تصريف الأعمال، منعاً لفتح نوافد مغلقة تدخل منها الرياح؟