هذا ما سيتطرق إليه السيد نصرالله اليوم

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تتجه الانظار مجدداً الى الضاحية الجنوبية، حيث يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم بمناسبة يوم الشهيد، ويتطرّق بحسب معلومات «البناء» الى التطورات على الساحة المحلية على أن تكون كلمته امتداداً لموقفه الأحد الماضي، وسيؤكد الشكوك التي أبداها لجهة احتجاز الحريري، كما سيثني على مشهد الوحدة الوطنية الذي تشكّل حول الرئيس عون، وسيدعو إلى الإفراج عن الحريري ووضع خطة تحرّك لذلك».

كما سيتطرق السيد نصرالله في الشق الثاني الى التطورات الإقليمية في سورية والانتصارات الاستراتيجية التي تحققت في القائم والبوكمال ودير الزور، وسيتحدث عن مرحلة ما بعد «داعش» والتحديات المقبلة، كما سيتناول في الشق الثالث الأوضاع الإنسانية في اليمن كما يستحدث عن التهديدات الاسرائيلية للبنان».