تحذيرات سعودية لـ «المستقبل»

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حاولت «البناء» التواصل مع أكثر من نائب «مستقبلي»، غير أنّهم لم يجيبوا على هواتفهم ليتبين لنا لاحقاً أن قراراً تمّ تعميمه على أعضاء «الكتلة» كافة وعلى المسؤولين في «التيار» أيضاً بعدم الادلاء بأي تصريح، وحصر الأمر بالرئيس السنيورة، وذلك بعد تلقي الأعضاء البارزين في «الكتلة» بحسب معلومات «البناء» اتصالات من مسؤولين سعوديين وعلى رأسهم ثامر السبهان، تعبّر عن امتعاض القيادة السعودية من بيان «الكتلة»، ومن كلام المشنوق الذي اُعتبِر تحدياً مباشراً للمملكة. وما أكد هذه المعلومات هو مسارعة السنيورة الى تلطيف الأجواء والتوضيح في بيان مساء أمس، بأن «بيان كتلة المستقبل لم يكن تصعيداً بوجه السعودية، فهي لها دور كبير في إنقاذ لبنان وسنعمل لتبقى علاقتنا وثيقة معها».