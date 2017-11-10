رئيس المجلس الارثوذكسي اللبناني روبير الابيض :" الشعب اللبناني يقف متراصا خلف رئيس الجمهورية "

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زار رئيس المجلس الارثوذكسي اللبناني روبير الابيض سفير روسيا الاتحادية الكسندر زازسبكين وقد عرض معه الاوضاع المتدهور في لبنان والمنطقة ولا سيما في ما يتعلق بالازمة التي يتخبط بها لبنان ناتجة تقديم الرئيس سعد الحريري استقالته من رئاسة مجلس الوزراء وظروفها وتداعياتها، واوضح بان الشعب اللبناني يقف متراصا" خلف رئاسة الجمهورية العماد ميشال عون وكل القيادات الحكيمة في لبنان.



وقد اكد رئيس المجلس الارثوذكسي الاستاذ الابيض على وجوب تجنيب لبنان الدخول في صراع المحاور المشتعل في المنطقة بين السعودية وايران وعلى اهمية دوراضطلاع روسيا الاتحادية بالدور اللازم لمنع الانفجار الوضع، ولبنان يدفع دائما" ثمن هذه الصراعات القوى الاقليمية في الشرق الاوسط .



ووجه الابيض كتابا" باسم المجلس الارثوذكسي الى الرئيس فلاديمير بوتين بواسطة السفارة الروسي ، دعا فيه تنظيم قمة عربي بين الدول الاقليمية يراعها الرئيس بوتين بهدف وضع حل لمشكلة الشرق الاوسط وخصوصا" الازمات العاصفة في المنطقة والتي تطال لبنان وبالتحديد المشكلة بين السعودية وايران. فان الشعب اللبناني لم يعد يستطيع ان يتحمل اكثر من ذلك وبسبب هكذا احداث اصبح نصف عدد سكانه يعيشون في الخارج،.



اخيرا" فان دوركم في الحفاظ على الاستقرار والعيش المشترك المنطقة والمساعدة الانسانية والاجتماعية الدائمة فهي كرسالة عطاء سماوية مجانية، فلكم منا كل الاحترام والتقدير على قيادتكم الحكيمة تجاه الشعوب العربي وبمساعدتكم لحل هذه الازمة.