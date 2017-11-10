نقولا: ‏"الى متى سيبقى بعض اللبنانيين مسيرين وراء غرائزهم الطائفية أو لاهثين وراء المال ؟"

A + A -

غرد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولا على التويتر قائلا : ‏الى متى سيبقى بعض اللبنانيين مسيرين وراء غرائزهم الطائفية أو لاهثين وراء المال ؟هل سنتعلم مما يحدث اليوم ؟ رئيس وزرائنا نحبه ام لا ، إنّه موقوف من قبل دولة تعتبر نفسها شقيقة . هل سننتفض لكرامتنا ام سنبقى نائمين ننتظر المكرمة؟

‏ابراهيم مرعي أصمت لأنك اصغر من أن تتكلم عن لبنان وزعمائه ورئيسه، لأنك وامثالك لا تعرفون معنى الكرامة لأنكم تعوّدتم على المكرمة.

‏ليس الدكتور فارس سعيد وكيل السبهان في لبنان، ولا يحقّ له أن يقيّم عهد فخامة الرئيس ميشال عون ويعتبره ساقطًا. يا دكتور فارس ، لا تشبّه الناس بنفسك لأنك لست المثال الذي يحتذى به