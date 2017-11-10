نقولا: ‏"الى متى سيبقى بعض اللبنانيين مسيرين وراء غرائزهم الطائفية أو لاهثين وراء المال ؟"

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غرد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولا على التويتر قائلا : الى متى سيبقى بعض اللبنانيين مسيرين وراء غرائزهم الطائفية أو لاهثين وراء المال ؟هل سنتعلم مما يحدث اليوم ؟ رئيس وزرائنا نحبه ام لا ، إنّه موقوف من قبل دولة تعتبر نفسها شقيقة . هل سننتفض لكرامتنا ام سنبقى نائمين ننتظر المكرمة؟
ابراهيم مرعي أصمت لأنك اصغر من أن تتكلم عن لبنان وزعمائه ورئيسه، لأنك وامثالك لا تعرفون معنى الكرامة لأنكم تعوّدتم على المكرمة.
ليس الدكتور فارس سعيد وكيل السبهان في لبنان، ولا يحقّ له أن يقيّم عهد فخامة الرئيس ميشال عون ويعتبره ساقطًا. يا دكتور فارس ، لا تشبّه الناس بنفسك لأنك لست المثال الذي يحتذى به