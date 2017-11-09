بالصورة - الCNN: اختفاء سعد الحريري!

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انشغل العالم بتطوّرات الأحداث في لبنان المتسارعة، لا سيما استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وغيابه عن لبنان.

قناة الـCNN كان لها تغطية لافتة للأحداث، لناحية التعابير التي استخدمتها في تغطيتها للملف اللبناني، فاستضافت المحللين السياسين الذين أجروا قراءات للوضع، وكانت التغطية تحت عنوان “لبنان يتخبط: قضية اختفاء رئيس الحكومة”.

وقد لفتت المفردات المستخدمة من قبل تلفزيون “سي ان ان” الاميركي المتابعين الذين تساءلوا عن سبب التعاطي مع استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وغيابه عن لبنان على انها اختفاء.