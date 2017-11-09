تجنبوا مدخل جبل محسن يوم غد

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة - البلاغ التالي:

"ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتعبيد الطريق الممتد من محلة الملّولة حتى مدخل جبل محسن، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة 10/11/2017 ولحين الانتهاء. ستؤدي هذه الأعمال الى منع مرور الشاحنات بالاتجاهين على الطريق المذكور، طيلة فترة الأشغال.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".