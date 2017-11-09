باسيل: دفعنا ثمنا غاليا لمجيء رئيس جمهورية ورئيس حكومة يمثلاننا ونحن من اختار من يمثلنا ونحن من يقرر ازاحتهم ام لا

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أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في كلمة له في العشاء السنوي للرابطة السريانية، في مطعم "لو مايون" في الأشرفية، "اننا دفعنا ثمنا غاليا للفراغ في البلد لنأتي بحاكم يمثلنا، برئيس جمهورية ورئيس حكومة يمثلاننا. نحن اخترناهما ونحن نبقيهما ولا احد "يزيلهما". هناك اناس يتباهون ويهددوننا بالخراب، ولكن ردنا عليهم واحد، سلام ووحدة".

وقال: "نسأل اليوم، هل قدرنا في المنطقة هو الخوف والهجرة فيما العالم يتفرج علينا، في حين ان من مصلحته ان يحافظ على دورنا كرسالة لحوار الحضارات".

وانتقد الوزير باسيل "بعض الدول الكبيرة التي يتباهى حكامها بانهم يقدمون مصالحهم على مبادىء الإنسانية التي تقوم عليها شرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي". وقال: "نحن امام عالم يتباهى بأنه ينفق ماله ليدمر وليس ليعمر، ويصرف ماله لإسقاط حكام غصبا عن شعوبها وليقيم حكاما على رؤوس شعوبها. ونحن في لبنان، اول ديموقراطية في هذا الشرق، كنا وسنبقى ونتباهى ان نقول بأننا دفعنا ثمنا غاليا للفراغ في البلد، لنأتي بحاكم يمثلنا، برئيس جمهورية ورئيس حكومة يمثلاننا. نحن اخترناهما ونحن نبقيهما ولا احد "يزيلهما". هناك اناس يتباهون ويهددوننا بالخراب، ولكن ردنا عليهم واحد، سلام ووحدة، هذا هو رد اللبنانيين لأن هذه هي طبيعتهم".

اضاف: "اليوم، أملنا بالمستقبل كبير لأننا متضامنون ومتماسكون. خيارنا نحن نقوم به، نحن ثبتناه بالدم والشهادة والنضال، ونحافظ عليه بوحدتنا وارادتنا وبقائنا في هذه المنطقة".

واعلن انه "لن يبقى لنا في هذه المنطقة سوى حلم بناء دولة المواطنة التي تضع قاعدة للمساواة بالحقوق، وهكذا تتوفر الإرادات الوطنية لبناء مستقبل مزدهر نبني فيه بلدنا. نحن شعب يملك ذاكرة وعرف كيف ينقيها وكيف يتصالح مع ذاكرته الوطنية ليعيش بهدوء داخلي وبسلام مع الآخر. لقد تعلمنا من التجربة، وهكذا نحافظ على استقرارنا رغم كل النار الملتهبة حولنا والتي يحاولون اشعالها بيننا، واول هذه الأسس ان لا ديموقراطية دون وحدة وطنية ولا وحدة وطنية سوية الا بالدولة القوية، لذلك نحن نتطلع بأمل لمستقبل سنجري فيه انتخابات ستحصل لأول مرة بقانون يعكس تنوعنا وامتدادنا الواسع في العالم".