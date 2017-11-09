الرئيس عون استقبل سفير فرنسا ووفدا من "حماس" وتسلم من قيادة الجيش دعوة لترؤس عرض الاستقلال

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه BRUNO FOUCHER يرافقه المستشار الاول في السفارة ارنو بيشو ARNAUD PESHEUX واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة والتطورات الاخيرة، اضافة الى العلاقات اللبنانية- الفرنسية وسبل تطويرها.

وفد "حماس"

والتقى الرئيس عون وفدا من قيادة حركة المقاومة الاسلامية "حماس" برئاسة رئيس مكتب العلاقات العربية الاسلامية في المكتب السياسي السيد عزت الرشق موفدا من رئيس الحركة الرئيس اسماعيل هنية. وضم الوفد السادة : جمال عيسى، اسامة حمدان، علي بركة، جهاد طه.

وقد نقل السيد الرشق الى الرئيس عون تحيات الرئيس هنية، كما اطلعه على آخر التطورات المرتبطة بالمصالحة الفلسطينية التي انهت الانقسام الذي كان حاصلا بين الاطراف الفلسطينيين. كما اكد الرشق حرص الحركة على امن لبنان واستقراره.

وحمّل الرئيس عون تحياته الى الرئيس هنية، مؤكدا على ان القضية الفلسطينية تبقى في اولى اهتماماته.

وفد قيادة الجيش

واستقبل الرئيس عون وفدا من قيادة الجيش ضم رئيس جهاز المراسم العميد الركن رفعت رمضان، رئيس فرع العلاقات العامة في مديرية المخابرات العميد الركن فاتك السعدي، رئيس فرع العلاقات العامة في الغرفة العسكرية العقيد الركن ايلي مزهر الذين سلموه دعوة لترؤس العرض العسكري الذي تقيمه قيادة الجيش بمناسبة الذكرى الـ 74 للاستقلال.