لجنة المال بحثت تعزيز الرقابتين المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة.. كنعان: اعتراض على استثناء المؤسسات العامة ومطالبة بآلية تشملها

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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمتابعة درس مشروع تنظيم ديوان المحاسبة بحضور النواب: فادي الهبر، نبيل دي فريج، غسان مخيبر، نواف الموسوي، ياسين جابر، ايوب حميد، هنري حلو، انور الخليل، علي فياض، حسن فضل الله وعلي عمار.

كما حضر ممثل وزير العدل المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، مدير عام المالية الان بيفاني، ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد، مدير عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس.

وعقب الجلسة أكد النائب كنعان أن اللجنة انهت النقاش العام في المشروع وانتقلت الى مواد القانون، لاسيما ما يتعلّق بصلاحيات الديوان، لجهة تعزيز الرقابة المسبقة واللاحقة، واخضاع البلديات لرقابة الديوان.

واشار كنعان الى أن النقاش جرى كذلك حول مسألة استثناء المؤسسات العامة من الرقابة المسبقة، والتي ابدى عدد من النواب اعتراضهم عليها، مؤكدين ضرورة وضع آلية تشمل هذه المؤسسات.

وقد رفعت الجلسة، على ان تستكمل النقاشات في جلسة تعقد الاسبوع المقبل.