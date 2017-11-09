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غازي عاد... وطن في إنسان

9
NOVEMBER
2017
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حبيب يونس

 

مذ وعى الحياة، جعل شلوح الأرز أضلعه، وصدره درعًا، ليحمي لبنان.

 

أعيق بحادث سير، فلم تثنِه الإعاقة عن فعل وإرادة، ووقف حياته على قضية إنسانية، حوَّلها من خوف مقيم في النفوس والغرف الضيقة، إلى صرخة حقٍّ في كل الساحات اللبنانية، وعلى المنابر الدولية والإقليمية. ولم تهنأ له إغفاءة، قبل أن يكشف مصير 17 ألف مفقود في لبنان، ومخفي قسرًا في السجون السورية.

 

كرسيه المدولب كان محبسته وديره، مقاومًا ترهبن للدفاع عن لبنان وإنسانه، فاستحق أوسمة دمع الأحبة الذين تحلقوا حول نعشه، وأول وسام في عهد الرئيس العماد ميشال عون.

 

رقد غازي على رجاءين: القيامة، وجلاء حقيقة ما ناضل من أجله أكثر من ربع قرن.

 

لكنه قبل يوم القيامة، مع كل إشراقة شمس يقوم ابتسامة وأملًا في أعين من عرفوه وأحبُّوه.
 

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