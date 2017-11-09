الرئيس عون عنوان القوة الهادئة (القنصل نصري لحود)

A + A -

القنصل نصري لحود -

اعتبر القنصل نصري لحود في تصريح، ان الرئيس العماد ميشال عون أثبت مرة جديدة وأكد انه عنوان للقوة الهادئة في محيطه العربي، عبر معالجته الحكيمة لاكبر واخطر الملفات التي تواجه لبنان في تاريخه، بروية وهدوء وبعد نظر لمصلحة لبنان وعلاقاته الخارجية.

ودان لحود اي تدخل في شؤون لبنان او في شؤون اي دولة عربية خصوصاً المملكة العربية السعودية معتبراً ان اي اعتداء على دولة شقيقة ساهمت في شكل اساسي ببناء الحجر والبشر منذ الاستقلال وحتى اليوم ولا تزال، مرفوض من اللبنانيين.

وختم لحود بالقول نؤكد انتماء لبنان العربي دولة وهوية، وندعو الى التضامن العربي في ظل هذه المرحلة الصعبة.