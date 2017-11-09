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مروّجان يعملان لدى "أبو سلّة" في قبضة شعبة المعلومات

9
NOVEMBER
2017
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تواصل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تحرياتها واستقصاءاتها المكثفة لتفكيك عصابة تعمل لصالح الملقب بـ " أبو سلة " في ترويج المخدرات، وبعد توقيفها لشخصين منذ أيام يعملان معه تم توقيف إثنين آخرين يوم أمس في 7/11/2017 في محلة المكلس وهما: ع. ب. (مواليد عام 1980، سوري) وع. ع .(مواليد عام 1991، سوري).
 
وقد ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات موضبة بطريقة متقنة في ضمن اكياس معدّة للترويج، وهي عبارة عن: 34 مظروفاً تحتوي كوكايين  NET، 37 مظروفاً تحتوي كوكايين، 10 مظاريف كوكايين أجنبي، 4 مظاريف من مادة حشيشة الكيف ومبلغاً من المالي قدر بحوالي ستماية ألف ليرة لبنانية.
 
بالتحقيق معهما اعترفا بترويج المخدرات في محافظة جبل لبنان، وأنهما يستحصلان عليها من المدعو "ابو سلة" بواسطة شخص آخر، ويسددا ثمنها له ليلاً.
 
أودع الموقوفان والمضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، بناء لإشارة القضاء المختص.
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