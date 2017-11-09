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أسرار الصحف ليوم الخميس 9 تشرين الثاني 2017

9
NOVEMBER
2017
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 البناء: خفايا وكواليس

كواليس
دعت مصادر دبلوماسية لترقب الاجتماع المتوقع بين الرئيسين الروسي والأميركي في فيتتنام خلال اليومين المقبلين على هامش اجتماعات قمة منتدى التعاون لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، حيث ستكون القضايا الدولية الكبرى على جدول الأعمال، وخصوصا التسوية في سورية والحرب في اليمن وعقدة العلاقات السعودية الإيرانية التي باتت محور مشكلات المنطقة وأزماتها...


خفايا

رفض نائب بارز أيّ تعديل على جدول مواعيده المليء بمناسبات انتخابية في الفترة القريبة المقبلة، ولما قيل له من بعض المقرّبين إنّ الانتخابات النيابية قد تتأجّل في ظلّ الظروف المستجدة في لبنان، كان جوابه جازماً بأنّ الانتخابات حاصلة في موعدها المقرّر في أيار 2018، وأنّ ما حصل في الأيام القليلة الماضية سيجد علاجه خلال فترة قصيرة لتعود الحياة السياسية اللبنانية إلى وتيرتها المعتادة...

 



النهار: أسرار الآلهة

مرسوم التجنيس

يكرّر النائب نعمة الله أبي نصر تساؤلاته عن الأسباب التي تحول دون تنفيذ حكم مجلس شورى الدولة والقاضي بنزع الجنسية اللبنانية من غير مستحقّيها....


لا اجتماع إسلاميا

لن يعقد الاجتماع الاسلامي الموسّع في دار الفتوى قبل عودة الرئيس الحريري لعدم القدرة على اتخاذ موقف أو قرار قبل وضوح الرؤية...


تصريف الأعمال

قال مرجع سابق إن تصريف الأعمال لفترة غير محدّدة قد يكون الخيار الأنسب للجميع في هذه المرحلة.


تخفيف الإندفاعة

نصح أحد الرؤساء السابقين طامحاً إلى رئاسة الحكومة بالتخفيف من اندفاعته لأن المرحلة لحرق الأصابع فقط....

 

 


الجمهورية: أسرار

إستثمار

قال مسؤول كبير إن «مشكلتنا في لبنان ليست فقط في الأزمات التي نتعرّض لها بل في أولئك الذين يستعجلون للإستثمار في هذه الأزمات في إشارة إلى بعض الشخصيات التي بدأت تتحرك لدخول نادي المرشحين لرئاسة الحكومة».

صمت

عبّر قطب سياسي عن ريبته مما سمّاه صمت الدول الكبرى حيال تطورات حسّاسة يشهدها الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.

حركة

كشفت مصادر دبلوماسية عن حركة وساطات يقوم بها بعض القادة العرب حيال التطورات التي شهدتها دول في المنطقة وكانت لها انعكاسات على لبنان.

دور

لوحظ أنّ الدور الذي تلعبه مرجعية إسلامية في هذا التوقيت يُذكِّر بدور لعبته مرجعية مسيحية بعد إتفاق الطائف.

 

المستقبل: يقال

إنّ أوساطاً ديبلوماسية أميركية، وضعت تحويل مبلغ 42,9 مليون دولار للدولة اللبنانية كجزء من برنامج سداد تكاليف تأمين الحدود في إطار تأكيد واشنطن حرصها على الاستقرار اللبناني واستمرار الثقة بالمؤسسات الرسمية.


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