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الوضع الامني تحت السيطرة... وفي الرصاد لمن يفكر بافتعال فتنة مذهبية

9
NOVEMBER
2017
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بعد انتشار التحليلات والتأويلات بإمكانية إنتشار الفوضى في لبنان على أثر إستقالة الرئيس سعد الحريري، وإنتشار التغريدات من هنا وهناك بأن الفتنة السنيّة - الشيعية تتحّضر وبأن 7 ايار قادم، سيطر الخوف على اللبنانيين بأجمعهم من عودة لغة الحرب التي عايشوها على مدى فترة طويلة فأنتجت تداعيات لا نزال نعيشها حتى اليوم.


في ظل هذه التأويلات المخيفة يؤكد مصدر امني رفيع بأن الوضع ممسوك في كل لبنان، ولا صحة لكل ما يقال لان الاجهزة الامنية تقف بالمرصاد لكل من يحاول إشعال أي فتنة مذهبية، وبالتالي فهي تقف سدّاً منيعاً امام أي طابور خامس يفكّر بالقيام بما يخّل الامن الذي نعمل على ضبطه بكل قوة، لان الوضع دقيق جداً ولا يحتمل أي إشكال وقد اعطينا الاوامر الى الاجهزة لتطبيقها بدقة على كامل الاراضي اللبنانية، مؤكداً بأن سلسلة تدابير قد إتخذت منذ لحظة الاستقالة لمنع أي محاولة للعبث بالامن .


وعن إمكانية تدّخل المخيمات الفلسطينية في حال نشبت الفتنة، اشار المصدر الامني الى ان كل الامور قد إتخذت بعين الاعتبار، ولا خوف بتاتاً ولوضع حدّ فوري لكل ما يفبرك .

الديار
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