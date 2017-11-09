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الجيش السوري يحكم السيطرة بالكامل على مدينة البوكمال بدعم من الحشد الشعبي العراقي

9
NOVEMBER
2017
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أفاد مراسل RT في سوريا،امس بأن الجيش السوري بسط سيطرته بالكامل على مدينة البوكمال في محافظة دير الزور السورية على الحدود مع العراق.

وتمكنت القوات الحكومية السورية بالتالي من تحرير آخر معقل كبير لتنظيم "داعش" في البلاد في تقدم يأتي بالتزامن مع تضييق الخناق على التنظيم في الجانب العراقي.

وأكد "الإعلام الحربي المركزي"، وكذلك مصادر ميدانية سورية في حديث لوسائل إعلام عدة، منها وكالتا "نوفوستي" الروسية و"رويترز" البريطانية، أن الجيش السوري حقق، بالتعاون مع القوات الرديفة، هذا التقدم الاستراتيجي المهم.

ولفتت المصادر إلى أن عناصر من الحشد الشعبي شاركوا في انتزاع السيطرة على البوكمال، موضحة أن وحدات الجيش بدأت بتنفيذ عمليات التمشيط في مناطق المدينة.

وقال قائد ميداني سوري، لـ"نوفوستي" الروسية، إن مسلحي "داعش" لاذوا بفرار جماعي من المدينة ويتحركون حاليا باتجاه الجانب الشرقي لنهر الفرات.

روسيا اليوم
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