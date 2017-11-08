تضارب أنباء حول توجه الحريري إلى بيروت

A + A -

ذكرت وسائل إعلام أن الطائرة الخاصة برئيس الوزراء سعد الحريري انطلقت من مطار الرياض متجهة نحو مطار بيروت.

وأشارت ال"LBCI" إنه من المتوقع أن تصل الطائرة الخاصة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى لبنان خلال ما يقارب الساعة ونصف الساعة، وذكرت أن هوية المتواجدين على متنها غير معروفة.

وكان مصدر قد ذكر لـ"سبوتنيك" أن رئيس الوزراء سعد الحريري موجود على متن الطائرة، في حين قال النائب عقاب صقر لـ"تلفزيون المستقبل" إن الخبر المتداول عن توجه طائرة الرئيس الحريري إلى بيروت عار عن الصحة، وأن الحريري لن يعود اليوم، مضيفا: "أنا مسؤول عما أقوله".