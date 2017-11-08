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وليد عبود يمهل حبيب فيّاض أسبوعاً للاعتذار .. وإلّا!

8
NOVEMBER
2017
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 في بداية حلقة برنامجه "بموضوعية" على قناة "MTV"، اليوم الأربعاء، التي استضاف خلالها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، توقف الإعلامي وليد عبود على ما حصلَ خلال حلقة الأسبوع الماضي في البرنامج، وأوضح مسألة طرد المحلل السياسي حبيب فياض على الهواء بعد إشكالٍ بينهما.

 

وفي نصٍ تلاه عبود على الهواء مباشرة، قال: "إنَّ القرار الذي اتخذته بالتمني على الدكتور حبيب فياض الخروج من الأستديو، كان قراراً صائباً ومبرراً. فما تفوه به فياض بحق الضيف الذي كنت في مداخلة هاتفية معه أي الوزير السعودي ثامر السبهان، لم يكن مقبولاً ويشكل إهانة للوزير ويخرج عن أدبيات الحوار التلفزيوني".

 

وأضاف: "إنطلاقاً من احترامي للضيوف وللمشاهدين، فإني انتظر دائماً الفاصل الإعلاني لأصوب الأمور ولأتبادل الملاحظات مع الضيوف، ولأستمع حتى إلى ملاحظاتهم، وهذا ما حصل. إذ ما إن انتهت الفقرة التي تحدث في معظمها الوزير جبران باسيل عبر نقلٍ مباشر، جاء الفاصل الإعلاني. عندها قلت للدكتور فياض إنه لا يمكنني إكمال الحلقة معه بسبب العبارات النابية التي استعملها، كما تمنيت عليه مغادرة الأستديو. لكنه لم يقبل، بل بالعكس أصرَّ على أن أطلب منه ذلك على الهواء مباشرةً وأمام المشاهدين، وهذا ما فعلته بعد الفاصل بهدوءٍ في البداية، لكني فوجئت به ينفعل ويواصل كلامه غير المبرَّر، حتى وصل به الأمر إلى حدِّ اتهامي شخصياً بالرشوى، مما وتَّر الجو في الأستديو، وحصل ما حصل".

 

وختم: "وأخيراً، إني أعتبر ما تفوَّه به الدكتور فياض إهانة شخصية لي ولأدائي الإعلامي، وهو أمرٌ لا يمكنني السكوت عنه بأي شكلٍ من الأشكال. لذلك، فإني أنتظر اعتذاراً علنياً منه ومباشراً على الهواء، وإذا لم يفعل في مدة أسبوع من الآن، فإني سأجد نفسي مضطراً إلى ملاحقته قضائياً بحيث يكون القانون الحكم العادل بيننا".

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