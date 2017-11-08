بعد البلبلة... قوى الأمن توضح: هذه حقيقة ما حصل في سجن رومية مع علي الحجيري..

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البيان التالي:

تداولت بعض وسائل الاعلام خبراً حول اصابة رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري بجروح بليغة نتيجة تعرضه لعدة طعنات بالسكاكين داخل سجن رومية.

يهم المديرية العامة ان توضح أنه:

حوالي الساعة 13.00 من تاريخ اليوم واثناء وجود عدد من سجناء مبنى الموقوفين ب في مركز رومية الطبي، حصل اشكال فردي بين الحجيري وبين احد السجناء ممّا أدى الى اصابته بجرح في وجهه، عولج على الفور وهو بصحة جيدة، كما تعرض الشخص الآخر لاصابة في جبينه الأيسر. تم السيطرة على الاشكال والوضع بالسجن هادئ. والتحقيق جار باشراف القضاء المختص.