أبو عجينة تعرّض لسكين في وجهه ورقبته.. والأوضاع تتدهور في سجن رومية!

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أشارت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تدهور الأوضاع في سجن رومية بعد التعرض لأبو عجينة ومحاولة ذبحه ما أثار غضب نزلاء المبنى "ب" المحسوب على الاسلاميين (شاهد الصورة المرفقة).

وفي التفاصيل التي أوردتها قوى الأمن:

تدهور الأوضاع في سجن رومية المبنى "ب" وحالة غضب تعم أرجاء السجن.

وفي التفاصيل وبعد أن تم نقل السجين العرسالي، رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري "ابو عجينة" من المبنى "ب" إلى مبنى الاحداث لتلقي العلاج، قام سجناء من آل حمية بمبنى الأحداث بالهجوم عليه وضربه عدة سكاكين وارادوا ذبحه وقد تعرض لسكين في وجهه ورقبته ولضرب مبرح، ما اثار غضب نزلاء المبنى "ب" المحيوب على الاسلاميين وحالة غضب تعم ارجاء المبنى الآن.