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رئيس الجمهورية يستأنف مشاوراته مع شخصيات سياسية وحزبية

8
NOVEMBER
2017
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رئيس الجمهورية يستأنف مشاوراته مع شخصيات سياسية وحزبية ويلتقي الداود ومخزومي ورحمه وحمدان وحبيقة وقالباكيان وداكسيان والايوبي وعبد الله وقراقيرة والحلبي واتحاد الروابط المسيحية وشلق
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استأنف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم مشاوراته التي بدأها مع القيادات والشخصيات السياسية والحزبية وذلك في اطار متابعة التطورات التي استجدت بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته من الخارج، فاستقبل في قصر بعبدا على التوالي: الامين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداود، رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي، رئيس حزب التضامن النائب اميل رحمه، امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد المتقاعد مصطفى حمدان، رئيس الحزب الوطني العلماني الديموقراطي (وعد) جو حبيقة، رئيس حزب الهنشاك النائب سيبوه قالباكيان، رئيس حزب الرامغفار الدكتور اواديس داكسيان، الامين العام للجماعة الاسلامية عزام الايوبي، رئيس تجمع العلماء المسلمين الشيخ الدكتور حسان عبد الله، وفد من جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية برئاسة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة وعضوية النائب السابق عدنان طرابلسي، رئيس حركة الشعب ابراهيم الحلبي ، وفداً من اتحاد الروابط المسيحية اللبنانية ضم: رئيس الرابطة المارونية المحامي انطوان قليموس، رئيس الرابطة السريانية امين عام الاتحاد حبيب افرام، رئيس الرابطة اللبنانية للروم الارثوذكس نقولا غلام، رئيس رابطة الروم الكاثوليك مارون ابو رجيلي، ممثل المجلس الاعلى للطائفة الانجيلية في لبنان فارس داغر، ممثل طائفة الارمن الارثوذكس الدكتور جان سلمانيان، رئيس الرابطة الاشورية رويل رويل، رئيس المجلس الاعلى لطائفة الكلدان انطوان حكيم، الرابطة القبطية ممثلة برئيسها ادمون بطرس وعضوية ادوار بيباوي، ممثل جمعية السريان الكاثوليك ميشال حبيس، إضافة الى الامين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان نعمان شلق.
ومن المقرر ان يواصل الرئيس عون لقاءاته التشاورية التي سيستأنفها غداً الخميس.

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