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ارسلان اعتذر.. والسبب!؟

8
NOVEMBER
2017
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 أعلن وزير المهجرين رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان في بيان، انه "نظرا للظروف الاستثنائية السياسية والأمنية الراهنة التي ألمت بالبلاد، وإحساسا بالمسؤولية تجاه أهلنا وضيوفنا، والظروف الغامضة التي أدت إلى غياب رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري عن لبنان، نعتذر عن عدم إقامة حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري للمغفور له بطل الاستقلال والمالكية عطوفة الأمير مجيد أرسلان الذي كان مقررا نهار الأحد الموافق في 12 تشرين الثاني 2017 الساعة 11:30 من قبل الظهر".

أضاف أرسلان: "كما نتوجه بالشكر والتقدير من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي شرفنا بموافقته على رعاية هذه المناسبة الوطنية، ومن كل الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والفاعليات العسكرية والأمنية والقضائية والبلدية والنقابية والشعبية التي أكدت حضورها. كما نتقدم بالشكر والامتنان للمشايخ الأجلاء ولكافة الهيئات الحزبية ولرفاقي الحزبيين والمناصرين فردا فردا على الجهود التي بذلوها لإنجاح هذه المناسبة، على أمل أن نلتقي واياكم في مناسبات وطنية جامعة، وذلك تحت سقف الاستقرار والوحدة الوطنية".

وطنية
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