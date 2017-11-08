بالصورة: مذيعة الـNBN ترفض اعتذار المرعبي

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بعد أن وجّه كلامًا غير أخلاقي لمذيعة قناة الـNBN ليندا مشلب، خلال اتصال هاتفيّ معه ضمن برنامج السلطة الرابعة، إثر طرح الإعلامية سؤالًا يتعلّق بتواجد الرئيس الحريري في فندق ريتز كارلتون في الرياض، نشر وزير الدولة لشؤون النازحين اعتذارًا عبر صفحته الرّسمية على موقع "فايسبوك"، عبّر فيه عن أسفه مؤكدًا أنّ دعوته " لا تقلّل من إحترام أحد".

ولكن مشلب عادت وردّت عبر صفحتها الخاصّة على فايسبوك رافضةً اعتذار المرعبي، وقالت: حصل ما حصل ولو بادرت يا معاليك الى استدراك الوضع مباشرة او بعده بقليل واتصلت نادما ومعتذرا لقلت لحظة تسرع وتخلي... اما وانك انتظرت الى مساء اليوم الثاني وقدمت اعتذارا ضعيفا تحت ضغط الراي العام ...فاعتذارك غير مقبول ولو كنت لتقبله لابنتك او شقيقتك لقبلته انا...اعتذار غير مقبول... وحتى لا يكون الاعلاميون والاعلاميات مكسر عصا... اضع هذه القضية بعهدة وزيري العدل والاعلام جريصاتي ورياشي".