وزير الدفاع الوطني يعرض اوضاع المنطقة السفير الروماني والملحق العسكري الروماني

A + A -

إستقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف السفير الروماني لدى لبنان السيد فيكتور ميرسيا والملحق العسكري الروماني واجرى معهما جولة افق تناولت الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة؛

كما تم بحث العلاقات الثنائية لا سيما إتفاقية التعاون العسكري المزمع عقدها بين البلدين و موضوع تأهيل الدبابات التي يستخدمها الجيش اللبناني.

على صعيد اخر استقبل الوزير الصرّاف السيد ميغل انخل موراتينوس وتم استعراض الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة كما تطرق البحث الى وضع النازحين السوريين في لبنان ووجوب إعادتهم إلى ديارهم