صابر: كلنا ثقة بالرئيس عون في هذه المرحلة

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خلال تمثيله رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في العشاء السنوي لهيئة كفرشيما، اكد نائب رئيس التيار للشؤون الادارية رومل صابر ان اعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة الحكومة من الخارج حدث ينبغي التعاطي معه بروية وهدوء وحكمة عهدناها دائما لدى الرئيس العماد ميشال عون. صابر الذي اكد وجود متضررين كثر من نشاط الحكومة التي حققت الكثير في ظرف قصير، شدد على عدم اضاعة البوصلة عن الانجازات التي تم تحقيقها في السنة الاولى من عمر العهد، وابرزها تحرير الجرود وكشف مصير العسكريين المخطوفين واقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وتعيينات عسكرية وامنية وديبلوماسية وغيرها.



وشدد صابر على انه مرت علينا وعلى الرئيس عون ظروف اصعب وكلنا ثقة بقدرته على تخطي المرحلة وقيادة سفينة البلاد الى بر الامان.