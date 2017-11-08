خبر محزن.. الطفلة "جودي" فارقت والدَيْها باكراً، ماذا حصل في المستشفى؟!

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نفت ادارة المستشفى الاسلامي في طرابلس أن "تكون الطفلة جودي شما، التي ولدت في المستشفى الاسلامي الجناح الخاص، ضحية جديدة من ضحايا الطب"، مشيرة الى أن "وفاتها بعد الولادة بـ 14 ساعة كانت طبيعية".



وأوضح مدير المستشفى عزام اسوم ان "ما حصل اليوم في المستشفى الاسلامي الخاص محزن جدا سواء للأهل او لجميع أفراد المستشفى، الا أننا نؤكد أن المستشفى لا علاقة له بوفاة الطفلة وأن وفاتها هو موت فجائي حسب تقرير الطبيب الشرعي لا سيما وان الطبيب الشرعي كشف على جثة الطفلة شما، واكد ان السبب ليس اختناقا بالحليب".



وأضاف: "حضر اهل الطفلة واخبرناهم بما قاله الطبيب الشرعي، واستعدادنا لتشريح الجثة إن ارادوا للتأكد من السبب الرئيسي للوفاة، وقلنا لهم اننا لا نملك داخل قسم انعاش الاطفال في المستشفى اي كاميرات للمراقبة للكشف على التسجيلات داخل القسم وانه بإمكانهم احضار خبير من قبلهم للتأكد من صحة كلامنا، فرفضوا تشريح الجثة وتسلموها للقيام بدفنها حسب الاصول الشرعية في ديننا الحنيف".