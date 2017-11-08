living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبر محزن.. الطفلة "جودي" فارقت والدَيْها باكراً، ماذا حصل في المستشفى؟!

8
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نفت ادارة المستشفى الاسلامي في طرابلس أن "تكون الطفلة جودي شما، التي ولدت في المستشفى الاسلامي الجناح الخاص، ضحية جديدة من ضحايا الطب"، مشيرة الى أن "وفاتها بعد الولادة بـ 14 ساعة كانت طبيعية".


وأوضح مدير المستشفى عزام اسوم ان "ما حصل اليوم في المستشفى الاسلامي الخاص محزن جدا سواء للأهل او لجميع أفراد المستشفى، الا أننا نؤكد أن المستشفى لا علاقة له بوفاة الطفلة وأن وفاتها هو موت فجائي حسب تقرير الطبيب الشرعي لا سيما وان الطبيب الشرعي كشف على جثة الطفلة شما، واكد ان السبب ليس اختناقا بالحليب".


وأضاف: "حضر اهل الطفلة واخبرناهم بما قاله الطبيب الشرعي، واستعدادنا لتشريح الجثة إن ارادوا للتأكد من السبب الرئيسي للوفاة، وقلنا لهم اننا لا نملك داخل قسم انعاش الاطفال في المستشفى اي كاميرات للمراقبة للكشف على التسجيلات داخل القسم وانه بإمكانهم احضار خبير من قبلهم للتأكد من صحة كلامنا، فرفضوا تشريح الجثة وتسلموها للقيام بدفنها حسب الاصول الشرعية في ديننا الحنيف".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout