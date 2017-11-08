حمدان بعد لقائه الرئيس عون: فروسية في الأداء السياسي لأعلى مرجعية في الحكم اللبناني برز في الأيام الماضية القليلة

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في ظل المشاورات التي يجريها فخامة الرئيس العماد ميشال عون مع مختلف الأفرقاء السياسيين، التقى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان فخامة الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، وأكد له أن كل الوطن اللبناني بكافة طوائفه ومذاهبه يقفون معه اليوم في إدارته للأزمة التي نتجت عن استقالة دولة الرئيس سعد الحريري من السعودية.

وثمن حمدان تكريس فخامة الرئيس عون لعرف وطني جديد، وأخلاقية إنسانية عالية، وفروسية في الأداء السياسي لأعلى مرجعية في الحكم اللبناني برز في الأيام الماضية القليلة، والجميع يشهد على ذلك.